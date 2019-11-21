澳门与大陆修订CEPA服务贸易协议 明年6月起实施

澳门与大陆《关于修订〈CEPA服务贸易协议〉的协议》（以下简称“修订协议”）昨天在澳门签署，大陆对澳门完全实现国民待遇的服务部门由62个增加至69个，并于明年6月1日起正式实施。

据新华社报道，澳门与大陆修订协议昨天在澳门签署。修订协议将进一步深化大陆与澳门服务贸易自由化，加强双方经贸交流与合作，支持及鼓励澳门各界参与粤港澳大湾区建设，推动澳门经济适度多元发展。

中国商务部副部长王炳南和澳门特区政府经济财政司司长梁维特当日签署了协议。修订协议系统梳理总结了过去CEPA系列有关服务贸易开放内容，并针对当前国际经济环境变化、大陆投资政策趋势以及两地经贸合作进展等因素，在已开放领域的基础上进一步提升开放水平，对鼓励澳门服务业界进入大陆市场起到积极作用。

根据修订协议，大陆对澳门完全实现国民待遇的服务部门由62个增加至69个，包括会计、建筑及设计、工程、设备维修和保养、批发销售、运输等。澳门服务提供者可通过商业存在的形式进入大陆市场，与大陆投资者享有同样的市场准入条件。

此外，为推动澳门与粤港澳大湾区在服务领域的深度融合，修订协议提出多项在粤港澳大湾区率先实施的服务开放措施，包括推动金融、法律、税收、教育、建筑工程及旅游等服务领域扩大开放的政策在粤港澳大湾区内率先实施，有利促进在粤港澳大湾区内实现服务贸易全面自由化。

修订协议同时将原有的文化及电信领域正面清单删除，原有内容转入商业存在的负面清单，以及跨境服务开放措施的正面清单内。整合后，文化及电信领域多项措施将以更开放更透明的负面清单模式管理。采用负面清单后，除了限制性措施，大陆对符合条件的文化及电信领域的澳门服务提供者再无特殊限制。

修订协议进一步制定了多项银行及保险业方面的对外开放措施，放宽市场准入、业务范围、运营要求以及监管程序，提升金融业对外开放程度。措施为澳门银行及保险企业开拓大陆市场创造更理想的投资环境，促进澳门和大陆金融机构的业务合作与发展，实现互利双赢。

修订协议将于明年6月1日起正式实施。

