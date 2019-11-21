王岐山：中国面临复杂严峻的内外挑战

中国国家副主席王岐山在周四（21日）的彭博创新经济论坛上发表主旨演讲，称中国仍然面临非常复杂严峻的内外挑战。

据彭博社报道，王岐山今早在北京举行的论坛上发表了主旨演讲，称中国仍然面临非常复杂严峻的内外挑战，经济全球化出现逆流，国际秩序受到冲击，在面对挑战时必须做出理智决定。他同时呼吁摒弃零和博弈，冷战思维，表示在战争与和平之间，中国人民坚定选择和平。

渣打首席执行官温特斯（Bill Winters）在开幕前接受采访时表示，渣打“极度”看好中国经济，其短期内的经济压力可控。渣打还会继续投资，接下来的一年半时间里经济形势会稳步改善。

另外，彭博创新经济论坛的晚宴周三晚间举行。参加了创新经济论坛晚宴并不愿具名的人士称，中国首席贸易谈判代表，中国副总理刘鹤表示对中美达成第一阶段协议持谨慎乐观态度。

刘鹤还解释了中国改革国有企业、开放金融行业和加强知识产权保护的计划，这些问题是美国要求中国进行的经济体系改革的核心内容。

在发表讲话之外，刘鹤告诉一位与会者，他对美国的要求感到“困惑”，但对第一阶段协议可以完成有信心。

消息传出后，境内外人民币收窄跌幅，包括美国国债和日元在内的避险资产涨幅收窄。

创新经济论坛的组织方是彭博有限合伙企业下属的彭博媒体集团，这是该论坛第一次在中国举行。彭博有限合伙企业是彭博新闻社的母公司。

论坛的创办主要是针对当今全球趋势性变化，包括财富和权力大量从西方向东方转移以及伴随此过程的巨大地缘政治冲突风险，西方主导的秩序正在被颠覆，同时人工智能推动的变革势头正在加强。