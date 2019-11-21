华为驻欧盟代表：供应5G无关数字主权 只是“另一种选择”

华为驻欧盟机构首席代表刘康20日表示，数字主权不由通信设备供应商决定，故华为供应5G设备无关数字主权，只为各方提供“另一种选择”。

据中新社报道，华为20日在布鲁塞尔牵头举办5G会议，刘康在会议间隙举行的记者会上回应数字主权话题。他称数字主权含义复杂，层面众多，不由通信技术或通信设备供应商决定。例如美国没有自己的5G设备供应商，并不意味着不掌握数字主权。

刘康说，计算机中央处理器（CPU）等核心部件更关乎数字主权，另一重要层面是谁握有海量数据。以此衡量，美国英特尔处理器举世闻名，谷歌、脸书等互联网巨头握有海量数据，在数字主权中扮演着关键角色。

刘康表示，华为作为通信设备供应商和“问题解决者”，意在为各方提供“另一种选择”。他强调“另一种选择”事关如何解决问题，有时更事关生存，正如华为近年的经历，如果仅有一种选择而别无他法，“可能已被扼杀”。

谈及欧盟数字主权，刘康指欧盟正通过促进云服务等举措强化数字主权。对此华为和欧盟合作伙伴拥有共同利益，华为可为欧方提供“另一种选择”，或与欧方共同创造“另一种生态系统”。

记者会上，刘康还回应德国政府对华为的态度。他称赞德国面向所有供应商设立了统一安全标准，不排除任何厂家参与5G建设，华为欢迎这一基于事实的非歧视做法；至于近期德国政府内部出现不同声音，刘康称“实属正常”，华为持公开透明态度，欢迎各方对其提供的产品和服务进行安全验证。