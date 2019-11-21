香港西湾河中枪的21岁学生昨天出院 其律师称已在医院完成续保手续

本月11日在西湾河中枪的21岁香港专业学院（IVE）学生周柏均，于东区医院治疗9天后昨日中午出院。周柏均的代表律师郑家富昨天称，周柏均已在医院完成续保手续。

综合香港01和《星岛日报》报道，周柏均代表律师、前立法会议员郑家富说，目前周柏均未完全康复，说起话来不敢太大声，怕伤口受影响，出院后需要在家慢慢休养，而他最想的是快些出院回家，与家人团聚及约见朋友。

郑家富还指，目前已和周柏均简单记录了当天的一些口供，，目前完成续保手续，一个月后再向警方报到。

周柏均当时腹部中枪需切除右肾和三分一肝脏，手术后曾称想吃熊仔饼后，不少人都将熊仔饼送到医院，由于数量太多，出院时需以红白蓝袋载走所有饼干。

立法会议员陈志全前天在面簿上发出照片，指有一箱熊仔饼由日本大坂寄到立法会转赠“周小朋友”，他形容“几个月都吃不完”。

周柏均是在本月11日早上在“大三罢”行动中，与警方纠缠时被击中。

从网上流传的片段可见，当时一名白衣示威者走近警长，警长见对方来意不善，拔出佩枪喝止不果，双方互箍纠缠，周柏均当时戴帽及穿黑衣，并伸手疑似抢夺警枪，警长警告无效向其开一枪，击中其右腹倒下。随后大批防暴警及救护车赶至，中枪的周柏均突然站起来欲逃走，但跌倒被多名警员制服送院。