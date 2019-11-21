据悉中美贸易磋商进入成败关键阶段 谈判破裂风险逼近

随着智利峰会因故取消，12月新一轮关税加征日成为中美贸易谈判的又一个关键的硬时限。

据彭博社21日的报道，一些消息人士透露，现在中美经贸谈判处于敏感的、决定成败关键的阶段。他们谨慎地认为，轻易崩盘的可能性依然存在。

知情人士透露，在上周晚些时候的视频会议中，美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦和中国副总理刘鹤同意双方加快达成协议，以避免新关税生效。

消息人士称，在那次视频会议和最近的其他电话会议中，两国官员在打击知识产权盗窃和协议执行机制等问题上取得了一定进展。

但他们表示，双方难以就美国总统特朗普希望纳入的其他承诺细节达成一致，包括特朗普要求的农产品购买安排和具体取消的关税。

特朗普试图在公共场合维持对中国的压力。他周三对记者说，“中国比我更想达成协议”，“我不认为他们正在接近我想要的水平。”

与此同时，中国官方媒体也在继续采取强硬路线。《环球时报》总编辑胡锡进周三发推文称，“很少有中国人相信两国很快能签下协议，中国希望达成协议，但也为最坏情况，即持久的贸易战做好了准备。”

特朗普与习近平年底前面谈的希望变得越来越渺茫。

中共中央机关报《人民日报》本周早些时候将中国国家主席习近平最近结束的对巴西的访问描述为他的今年“最后一次”出国访问，表明习近平目前没有计划在2019年的最后几周前往海外签署协议。

中美双方已经开始讨论由双方部长级官员签署协议的可能性，而不是安排由两位首脑参加的更复杂的签字仪式。

了解中方想法的消息人士透露，刘鹤可能以“特使”身份去签署协议。

但是，在解决这些细节问题之前，克服几个棘手的老问题依然是现在的首要任务。

协议执行机制是5月份谈判破裂时双方的主要胶着点之一。中方指责特朗普政府强制其修改法律并签署单方面执行机制侵犯了其主权。

特朗普希望中国在未来两年内把每年从美国购买的农产品规模从贸易战前的水平提高一倍至500亿美元（681.24亿新币），但中国不愿作出细节性承诺，部分原因在于达到这样的高度很有难度。中国官员继续坚称，任何农产品购买都要基于市场情况且符合世贸组织规定。

另外，美国国会推进的一项法案提出需对香港的特殊贸易地位进行每年审查，并制裁被认为损害香港自治的官员。美国众议院不顾中方的强烈反对于周三通过了这项法案。一位知情人士说，特朗普计划签署该法案。