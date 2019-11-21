要求停课活动昨被警方阻止 香港荃湾李城璧中学学生今起自行决定罢课

香港荃湾保良局李城璧中学学生昨天发起活动，希望迫使学校停课，被警方阻止。该校学生决定今起自行罢课，约120人参与。

根据香港01报道，香港荃湾保良局李城璧中学修订逃犯条例关注小组今天早上发起在校门楼梯位置静坐近一小时，学生戴上外科口罩或黑色口罩，在结束前高呼“光复香港，时代革命”、“五大诉求，缺一不可”的口号。关注组认为，目前社会仍然动荡不安，但教育局却不愿停课，因此他们决定今天及明天自行罢课，以示不满，料有100多人参与。

一名来自荃湾保良局李城璧中学修订逃犯条例关注小组的中五学生同学表示，由于社会动荡不安，同学感到在上学时的人身安全受到严重威胁，于是在昨天早上7点半，发起“和你suck”活动，希望迫使学校停课，有50多人参加。

该同学称，活动开始10分钟后，14名防暴警员及交通警到场，指接获报案，称在场学生是非法集结。警方以确认身份为由，进入学校楼梯，把身穿黑衣的两名学生拉出校门，扯下其中一人的面具，又动手打了另一人一拳，使其右胸瘀肿。

该同学批评警方行为令人万分恐惧，也令学生的人身安全曝露在武力之下。

她还说，在纷争期间，有老师尝试保护学生及调停，事后也曾致电教育局分区及警方，表达对防暴警员到场的不满，还称会加强校门的巡查，并可安排校长与同学会面。

李城璧中学昨天发通告指，据警方称街坊投诉有人尝试堵塞学校附近贤安街行人路，警方到场了解，要求核实一名在场人士身份，其后与两名学生出现拉扯及轻微肢体碰撞，当时有职员在校外维持秩序，警员于校门逗留约10分钟便撤离，无学生被捕或受伤送院，所有学生安全入校园。

警方发言人就表示，昨早7点17分，一名男子报案指，有人阻碍学生回校，遂到场处理事件。