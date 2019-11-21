王岐山：为破解信任赤字 各国切忌怨天尤人推卸责任

为破解信任赤字，中国国家副主席王岐山认为各国应通过对话和合作增进了解，也应勇于担当、做好自己的事，切忌怨天尤人、推卸责任。

王岐山今早在美国彭博社于北京雁栖湖举办的创新经济论坛上致辞时说：“了解是信任的前提，信任是合作的基础，了解是无尽的过程。既要了解彼此的现实，也要了解各自的历史。既要通过书籍和媒体增加了解，更要在对话和合作中加深了解。平等、坦诚、互商互谅，才能互敬互信，凝聚共识。”

他在演讲中并未点名美国，但呼吁各国“要勇于担当，做好自己的事，切忌怨天尤人，推卸责任”。

王岐山并重申，中国会坚持走开放、创新的道路。“历史经验一再证明，面对困难和挑战，为改革者进，为创新者强，为改革创新者胜。只有敢于创新，勇于变革，才能主动牢牢掌握自己，守护自己。”

他也强调，中国将始终坚持中共的领导，保持中共的先进性和纯洁性，改进和完善中共的领导制度体系，“使党的领导这一中国特色社会主义最本质特征，更加鲜明，优势更加明显”。

针对中国目前的国内外挑战，王岐山指出，纵观人类发展历史，没有一个国家一个民族的现代化是顺顺当当的。“成长有成长的烦恼，成熟有成熟的烦恼。进入新时代，中国要继续从富起来走向强起来，（但）仍然面临着非常复杂严峻的内在挑战。中国人民清楚自己有什么，要什么，准备付出什么。”

他也说：“我们的每一步探索都会保持积极稳妥，冷静清醒，兼顾当下与长远，局部与全局，必要与可行。我们对自己选择的道路坚定不移，对实现中华民族伟大复兴的宏伟目标有信心、有耐心、更有决心。”

除了信任赤字，王岐山今天在演讲中还阐述了北京对治理赤字、和平赤字的思路。

在治理赤字方面，他说，中国维护以联合国为核心的国际体系，“敢于坚持针对新问题的老原则，积极探索解决老问题的新方案”。他重申中国秉持共商、共建、共享的全球治理观，倡导多边主义和国际关系民主化，努力构建更加公正合理的全球治理体系。

在和平赤字方面，他重申在战争与和平之间，中国人民坚定选择和平，中国秉持共同合作和可持续的新安全观。他呼吁各国摒弃零和博弈、冷战思维，以协商谋和平，以和平合作促和平、以发展求和平，推动各国同舟共济，实现世界持久和平。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）