上海台协呼吁 明年春节加班机提前三至四周执行

上海台协呼吁台北政府听取台商声音，将明年春节加班机提前三至四周执行，并尽量用大飞机执飞，以满足客运要求。

根据《联合报》报道，对于台北政府尚未批准延长两岸春节加班机时间，上海市台协会长张简珍昨天表示，以上海的情况来看，按惯例运能是不足的，希望政府能听进台商的声音，将加班机执行期间，从提前两周，延长至三至四周，让大家能回家投票、团聚。

上海台协常务副会长兼新闻发言人李崇章也表示，从9月起就接到有闵行区50、60名台商会员反映返乡机票不好买，毕竟赚钱存钱不太容易，而且很多都是打工族，都希望能够能省一点是一点，所以大家都希望能早点买到机票，因为越早的班次越便宜，越后面就越贵。

李崇章指出，像去年是提前两个多礼拜开加班机，但事实上从目前来看是远远不够，不能满足大家的需要，所以台协主张是希望能够提前三个礼拜到四个礼拜，台协也期望航班能尽量由大飞机执飞，因为大、小飞机的运力差了一倍。

针对外界传言，政府是担心台商回台投票，所以不愿延长春节加班机时间，张简珍指出，台商是来自台湾，每一个台商都只是想回去尽自己的投票责任，选择想要的候选人。

李崇章也指出，台湾是一直讲民主跟自由的地方，台商都很希望透过自己的选票去表达自己的意愿。