河南虞城公安：“交警收黑钱”基本属实

中国河南省商丘市虞城县公安局今天（21日）通报，经初步调查，虞城交警“收黑钱”情况基本属实，对四名辅警予以辞退并依法拘留。

据虞城公安微信公众号发布的通报，虞城县委、县政府、县公安局11月20日根据网民网上视频举报虞城交警“收黑钱”的行为，成立联合调查组。经初步调查，网民反映情况基本属实。

相关部门对涉案人潘某某、卢某某、卞某某、李某某四名辅警予以辞退并依法拘留，对负有领导责任的虞城县交警大队大队长、副大队长、中队长、带班民警等八名相关责任人，分别给予记大过、记过、警告等政务处分。

虞城县公安局就处理情况通报全局，开展为期三个月的警示教育。

据澎湃新闻20日报道，日前，多名大货车车主反映被交警收取罚款且不开具票据。

该媒体记者24小时跟踪暗访，发现安徽砀山、河南虞城两地交警工作人员均存在“收黑钱”的行为，且未告知违法行为直接收钱、不开票据，20元（人民币，下同，3.87新币）、30元、50元不等。一辆货车司机向记者出示了一张过磅单，显示其并未超载，但交警也未告知有其他违法行为，直接收钱。

砀山位于安徽省最北端，处于皖、苏、鲁、豫四省的“十字路口”；虞城位于河南东部，上连山东下接安徽；两地相连，都是交通要道。