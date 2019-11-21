浙江一司机22年献血近20万毫升

中国浙江省台州市路桥区的孙尤江是当地的“献血大王”，他在22年中献血248次，总献血量将近20万毫升。

据中新网21日的报道，孙尤江1997年1月入职台州市博爱医院，是一名120司机。工作中他亲眼看到了很多病人在急需输血时血站却供应不上，萌生了献血的念头。

谈及献血初衷，孙尤江说，“我以前在120值班的时候，不少人受伤要用血，到血站拿血的时候如果没有，就很紧张。”“病人有需要，那么我们身体好的人就应该多献一点。”

孙尤江说，刚开始的时候，他都是献全血。但是全血一年只能献两次，从2005年开始，孙尤江开始捐献血小板，可以一个月捐献两次，主要用于凝血不是很好的人身上，比如白血病人。

台州市中心血站临床服务科负责人陈婉屏说，“血小板因为保存期短，加上献血人群偏少，所以我们供应比较紧缺，像孙尤江这样连续14年献血小板，非常不容易。”

根据有关规定，献血者的年龄上限为60周岁。孙尤江表示，“只要身体条件允许，我会一直坚持下去，通过我的血液能够帮助到更多的病人是一件特别快乐并且有意义的事。”

据悉，孙尤江曾多次获得“全国无偿献血奉献奖金奖”“浙江省无偿献血之江杯奖”“台州市无偿献血特别奉献奖”等荣誉。

他如今还成为了中华骨髓库的一名捐献造血干细胞志愿者，希望能够给绝望中的患者带来希望。