高盛料明年中国GDP增长5.8%

投行高盛（Goldman Sachs）发表展望报告，预料2020年中国国内生产总值(GDP)增速为5.8%，人民币兑美元汇率将温和升值至6.85至6.90元。

据路透社21日的报道，高盛预计，今年中国GDP增长稍高于官方目标6%至6.5%区间的低端，明年的政策目标为6%左右，但实际增长很可能只有5.8%。

该行指，中国的基本通胀压力低迷，不过猪肉价格在过去一年倍升，推高综合通胀率至超出政策层的舒适范围，估计这个情况将持续至2020年中。有更多迹象显示政策层正在打一场漫长的比赛，故施以最低限度的刺激，避免经济更急速下滑。

中国近年采取较为克制的政策支持，尽管有些影响被人民币更大幅度贬值所抵销，但高盛认为，中国政策层似乎对经济增长减慢有更大的容忍度，因此不预期政府明年将推出大规模刺激措施，而是会增加财政支持和选择性的货币和信货宽松。并维持房地产收紧政策，让房价保持在一个平坦的轨道上，可负担性逐渐改善。

高盛又认为，人民币汇率将继续取决于贸易成果，该行谨慎乐观的基本预测是，人民币将温和升值至6.85至6.90兑一美元。

人民币兑美元即期周四早盘低开至近三周低点，随后受中国副总理刘鹤的言论影响一度收复绝大部分跌幅，中间价则续跌近百点创逾半个月新低。

美国总统特朗普周三表示，将继续与中国磋商，但没有透露其他细节，双方都试图在美国下月加征关税前达成第一阶段贸易协议。特朗普又指他尚未与中国达成贸易协议，因为北京没有谈判中“往前进”。