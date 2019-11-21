韩国警方对韩中大学生就香港问题发生冲突进行调查

韩国首尔西大门警察署20日称：“正在对因明知大学‘支持香港示威’大字报而发生肢体冲突的韩国大学生和中国留学生进行调查。”

据《朝鲜日报》报道，韩国警方称，韩中学生们19日晚8时左右涉嫌在明知大学（Myongji University）学生会馆内互相殴打。

明知大学的一位有关负责人称，“中国留学生撕掉了建筑柱子上贴着的写有‘支持香港示威’内容的大字报，在目睹此事的韩国学生在劝阻‘为什么要撕掉’的过程中，发生了肢体冲突。”

该事件是两名学生在附近派出所表示对对方有处罚意向后，警方正式受理的。警方相关人士说：“计划调查是否真的发生了暴行。”

除此之外，还有人提交了要求调查大学内破坏关于香港反修例的连侬墙的诉状。

首尔大学中央图书馆墙壁上设置的两个列侬墙中，在11月18日发现了一个被撕破并变弯曲。

首尔大学香港示威支持者组织，“宣传香港真相的学生组织”共同代表朴道炯（音，21岁）说：“为了防止在大学界破坏宣传品，我们提交了诉状。”

最近，在韩国大学界，围绕支持香港反修例一事，韩中学生之间的矛盾不断加深。

在首尔世宗大学（Sejong University），两名韩国学生和一名中国学生11月19日面对面高声争执。贴在首尔高丽大学后门公告栏上的“支持香港示威的大字报“，从11月11日开始反复出现被毁损和重新张贴的情况。