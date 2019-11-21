台湾花莲前县长傅崐萁登记选立委

台湾花莲前县长傅崐萁今天中午12时以无党籍身份登记参选立委，妻子现任花莲县长徐榛蔚陪同，大批蓝营支持者力挺，不乏国民党籍县议员及乡镇长。傅崐萁强调自己才是正蓝军，吁支持“用蓝营最强棒下架蔡英文”。

据台湾《联合报》报道，傅崐萁今天登记展现强大动员能量，选委会外数百支持者挥旗相挺；多位国民党籍县议员、乡镇长在他身后一字排开，对于是否担心遭党纪处分，都表示希望泛蓝团结胜选最重要。

傅崐萁说，今年四五月时就有参选想法，因为泛蓝除了当选总统，立院也需要稳定过半，因此花莲这一席非常重要。但当时首要之务是全力推动让民众全力支持韩国瑜，现在返乡参选，则是必须承担的责任，因为花莲人的需求，他非常清楚，可在立院第一时间争取，让地方建设配合县府全面接轨。

因为国民党在花莲已提名黄启嘉，傅崐萁参选势必造成泛蓝分裂。傅崐萁强调说，“我们才是正蓝军”，他说，东线包括基隆、宜兰、花莲和台东，蓝营四席立委都艰困且落后，必须有最强的人稳住花莲这一席，进一步带动基花东，2020将是重大决战，东线必须引爆一个力量，才能战胜蔡英文、战胜民进党。花莲人非常有智慧，关键时刻，以下架民进党、下架蔡英文为首要目标，用蓝营最强棒下架蔡英文。