胡润研究院：30名大陆企业家去年套现918.5亿人民币

胡润研究院11月21日发布《2019胡润套现企业家30强》榜单显示，30位中国大陆企业家过去一年共套现918.5亿（人民币，下同，177.82亿新币），较去年增加10%，是历年来套现数额最高的一年。

据观察者网报道，胡润百富董事长兼首席调研员胡润说道，“这些上榜企业家早就过了财富自由门槛，他们不是为了提高生活品质而套现，有些人用这笔钱布局新领域，比如许家印布局新能源汽车；有些人去做慈善，比如马云、何享健等；也有些人去做财富传承。”

根据榜单，华夏幸福基业股份有限公司董事长王文学通过减持A股上市公司华夏幸福、ST宏盛部分股权以及通过获得上市公司华夏幸福过去一年的分红累计套现131亿元，位列今年胡润套现企业家榜第一位。

恒大董事局主席许家印、碧桂园的大股东杨惠妍过去一年分别依靠从上市公司恒大、碧桂园获得的115亿元和89亿元的分红，位列榜单第二、第三位。

互联网行业中，去年7月至今，马云家族通过减持美股上市公司阿里巴巴的部分股权，套现40亿元，在30强中与何享健、何剑锋父子并列第六。

丁磊也通过所持有的美股上市公司网易获得分红13亿元。按照行业来看，房地产行业套现企业家最多，占比达到37%。

从金额来看，《2019胡润套现企业家30强》上榜门槛从去年的11.5亿下降到10.5亿。而减持上市公司股票和上市公司股票分红是历年来企业家大额套现的两大主要途径。

30位上榜企业家中，有17位主要通过转让或减持所持有的上市公司股票套现，占总上榜人数的57%。另外13位主要是过去一年在上市公司所得的分红，占总上榜人数的43%。

胡润坦言：“有高质量的上市公司创造利润比较多，分红就多。”