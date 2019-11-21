港珠澳大桥香港段混凝土报告造假 12人罪名成立

港珠澳大桥香港段两年前被发现混凝土压力测试涉嫌造假，香港西九龙裁判法院昨天最终裁定早前拒绝认罪的12人罪名成立。

据观察者网报道，港珠澳大桥开通已一年有余，然而其香港段部分仍风波未平。

2017年，港珠澳大桥香港段被发现混凝土压力测试涉嫌造假。19名土木工程拓展署承包商前职员被香港廉政公署（简称廉署）拘捕，涉嫌篡改报告结果，同被控一项串谋诈骗罪。其中7人早前认罪，其余12人此前在受审中拒绝认罪。

综合《橙新闻》等港媒报道，案件于昨天开审，经审讯后，香港西九龙裁判法院最终裁定12人罪成。

法官李庆年裁决，大桥的混凝土砖测试报告显示出本案背景，而各被告口供的招认部分提供了案中实情，他们企图以辩解免除及减少个人罪责。

12名被告此前辩称，首被告麦培盛为涉案试验所的负责人，次被告实验室技术员吴启尧指示他们作假。但法官指出，他们为心智成熟的人，明知混凝土测试要在指定时间内进行及实时报告，但各被告都在指定时间外进行测试及虚报时间；又明知要以真正的样本砖进行测试，却以替代品佯装为样本砖以进行测试，而他们一旦选择参与在其中便已构成串谋诈骗的控罪元素。

法官最后结论，他们清楚知道“错了便改”和“错了便骗”的分别，不接纳他们真诚相信改时间或使用替代品是合情合理合法的手段，裁定所有被告罪名成立。