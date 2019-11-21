拼多多股价重挫23％ 创始人财富蒸发近四分之一

中国电商拼多多的股价周三（20日）重挫23%，拼多多董事长兼首席执行官黄峥的财富一夜之间蒸发了近四分之一。

据彭博社报道，根据彭博亿万富豪指数，随着公司股价周三重挫23%，拼多多董事长兼首席执行官黄峥的财富蒸发了近四分之一。他的资产净值跌至163亿美元（222.06亿新币），较一天前减少了48亿美元。

拼多多股价创出去年7月上市以来最大跌幅，今年截至周三的涨幅收窄至依然可观的40%。公司季度业绩逊于预期触发了股价的下跌。在截至9月份的3个月中，拼多多营收增长逾一倍，达到75.1亿元人民币（11亿美元），但未能达到76.5亿元的分析师平均预期。净亏损从上年同期的11亿元扩大至23亿元。

拼多多发布令人失望的业绩之前，竞争对手阿里巴巴和京东削弱了其在中小城市的主导地位。

黄峥2015年创立的拼多多鼓励与他人合伙购买商品，在社交电商领域找到了自己的专营市场。但是现在，就在阿里巴巴和京东进一步深入挖掘其在中小城市的根基之际，这家总部设在上海的初创企业正在努力摆脱叫卖廉价商品的声誉。今年9月，京东推出了一款团购应用程序，就像拼多多一样，以大幅优惠来吸引买家。

彭博行业研究称，尽管营销费用很高，但该公司的市场模式能够维持较高的毛利率，随着收入规模上升，应该能够实现盈利。

拼多多在公告中称，许多品牌和小商户必须从两个平台中“二选一”，不过该公司没有说明有哪些竞争对手。

销售和营销费用激增114%，达到69亿元人民币，帮助这家中国第三大购物应用当季新增了6400万活跃用户。其创始人暗示该公司能够承受通过购买来实现增长。

黄峥在电话会议上对分析师说，“如果有机遇，我们就要去大量投资，而不是把钱都存着。”