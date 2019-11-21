中国商务部：中美经贸团队将继续保持密切沟通

中国商务部新闻发言人高峰周四表示，中美双方经贸团队将继续保持密切沟通，关于协议磋商的细节，目前没有更多信息可以透露，但外界的传言并不准确。

据路透社报道，当被问及中美谈判是否在采购农产品数量以及美国取消加征关税存在分歧、年内是否能达成第一阶段协议时，高峰做出上述表示。

他在商务部例行发布会上说道，“中方愿与美方在平等和相互尊重的基础上，共同努力，妥善解决彼此核心关切，力争达成第一阶段协议。这符合中美共同利益，也符合全世界的利益。”

中美贸易谈判接连传出不利消息，未来前途未卜。贸易专家和接近白宫的消息人士透露，中美“第一阶段”贸易协议可能要拖到明年才能敲定，因中国向美方施压，要求取消更多加征的关税，而美国政府也向中方提出了更高的要求。

不过中国副总理刘鹤最新表示，对达成第一阶段协议持“谨慎乐观”看法。

谈及今年前10月中国制造业实际使用外资（FDI）同比下降时，高峰称这主要是偶然性因素影响，并不是趋势性变化。

他指出，今年1月至7月制造业FDI同比一直保持平稳增长。而去年8月至10月期间，由于多个外资大项目集中到资，导致1月至10月基数较高，总体上看，中国制造业吸收外资向高质量发展的趋势没有改变。

其中，1月至10月高技术制造业FDI同比增长5.5%，占制造业FDI比重达到38.9%，占比增长5个百分点，外资制造业大项目加速在中国落地。

高峰说道，“中国利用外资结构在持续优化，潜力不断释放。”他强调，中国始终敞开大门，欢迎各国投资者来华投资兴业，共赢发展机遇，共享发展成果。