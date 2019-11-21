尚达曼：下一场经济衰退能否解决 取决于中美长远战略竞争

全球下一场 经济衰退阴云笼罩，能否获得解决，我国国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，核心在于处理中美长远的战略竞争，尤其关键的是两国的科技竞争以及供应链分裂为二的可能性。

尚达曼今天中午出席在北京举行的“彭博创新经济论坛”，在一场题为“如何应付下一次金融危机”的分论坛上，发表上述看法。

他将当下的中美战略竞争形容为全球经济“已知的未知”，并警告说，如果世界科技、标准以及供应链都分裂为二，那将是一个创新和动力都减少的世界。

尚达曼指出，最实质的议题其实不是下一场经济衰退，而是潜在的根本因素，包括：为何私人领域投资如此疲弱？为何大环境充满不确定性？为何创新慢了下来？为何生产力增长如此缓慢？

谈及应对全球经济挑战的对策，尚达曼提醒，这并非更多财政或货币政策刺激能解决的，关键是促进信心与创新。在这方面，当前的成熟和发展中经济体都还有许多未开发的投资潜能，包括应对气候变化所需的大量公共与私人投资、在成熟经济体进行数码基础建设投资、在发展中国家尤其非洲国家拓展投资。

除了中美战略竞争的不确定性，尚达曼也提出世界面临的另两个“已知未知”。第一是中东局势，他比喻说：“那里总会有火花出现的可能性，而如今火绒是干燥的。”其次，无论经济衰退的来源是什么，重要的是当今政府是否能对民间的社会焦虑和沮丧情绪作出反应，是在中道凝聚共识或进一步两极分化。（《联合早报》北京特派员林展霆报道）