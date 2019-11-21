前美国贸易代表：西方未能有效应对中国威胁

曾经牵头中国入世谈判的美国官员表示，西方国家未能有效应对中国国家主导下的扩大全球影响力行动所带来的威胁。

据彭博社报道，美国前总统克林顿第二任期内的美国贸易代表巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）周四（21日）在于北京举行的彭博创新经济论坛上发表讲话，“如今，中国模式将政党与卷土重来的国家计划、大规模补贴、保护主义和知识产权窃取融成了一体，而规模效应更是使其如虎添翼。”

巴尔舍夫斯基说，对于这种有失偏颇的模式，西方的回应一直都是“软弱无力”。美国只是一味指责中国的不是，对自己的人民和本国的基础设施却没有充分的投入，而且还摈弃了多边外交。与此同时，欧洲似乎未能充分意识到中国在“欧亚大陆腹地”影响力日盛的战略挑战。另外，欧洲国家间也缺乏行动上的一致。

她说，虽然中国与发达国家之间的紧张关系出于战术变化的需要或许也时有缓和，但是这种短期的和缓“无法解决如今再已无法掩饰的根本分歧。”

这位贸易律师没有点名批评特朗普政府，但是确然诟病了美国的保护主义。在对欧洲提出批评前，她还用实例指出了欧洲国家在诸如中国企业收购欧洲先进技术公司以及允许华为竞标5G通讯网络建设等问题上的步调不一。

巴尔舍夫斯基并非首次指责中国的窃取知识产权行为。作为1990年代的一位谈判代表，她曾反复向中方谈判代表施压，要其停止仿造美国产品并在其经济发展中逐步引入“法治”。

她说，但是歧视和重商主义“如今似乎已经深深融入了”中国的发展模式，“我们正身处一个拐点。没有什么是不可避免的，但是中西方关系20年的小心经营有了它该有的结果。”

世贸组织也呼吁所有国家携手改革贸易结构。

世贸组织副总干事沃尔夫（Alan Wolff）在会晤中国国务院总理李克强后说，“现在手头的迫切任务是更新国际贸易体系。”

他说：“中国在努力入世期间对这一国际贸易体系有过重大投入。我们如今需要所有164个成员国毫无例外地对之作出进一步的投入。”