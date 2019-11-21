多个美机构称发现参与“千人计划”的学者

来自美国几家大的联邦研究机构的代表承认，他们各自所在的机构都发现有参与中国海外高层次人才引进计划的“千人计划”的学者。美国国立卫生院的代表透露，该机构有140多名学者因学术诚信或受外国影响被调查。不过，该机构没有说明这些学者是否都来自中国。

据美国之音报道，美国参议院常设调查小组委员会19日就“确保美国研究机构不受中国人才引进计划的入侵”举行听证。

在听证会上，这几位代表都表示，他们各自的机构目前都已经采取措施，限制中国“人才”计划可能带来的风险。他们同时强调，各机构的措施并非只是针对在美国的华裔学者。

美国国立卫生研究院（NIH） 的外部研究项目负责人劳尔（Michael Lauer）说，国立卫生研究院对外国政府和机构对该研究院的学术影响早就有所警觉，他们的担心主要有三类，一些研究人员没有按照规定申报与其他机构的关系，包括接受外国政府的资金；让NIH的专利信息流入其他机构，或是其他国家；一些研究人员试图破坏研究院的“同行评审”（peer review）系统，将科研申请书、提案和会议内容与非评审员分享。

他说，国立卫生研究院已经采取，并将继续采取积极措施去发现、解决和防范这些风险。他还说，目前国立卫生研究院正在调查140名可能涉及学术诚信和受外国影响的科学家。不过，劳尔没有说明这些学者是否都来自中国。不过，他特别表示，因为违法或是违规被调查的学者也只是其中很少的一部分。

美国国家卫生研究院（NIH）去年年底就已经披露，美国有小部分受聘于NIH等美国联邦机构的外国研究学者，私下接受中国资助，违规转移美国知识产权。

美国能源部科学办公室主任福尔（Christopher Fall）则强调，从今年6月起，美国能源部禁止其研究人员参与中国、俄罗斯、朝鲜以及伊朗等敌对国家的人才招募计划，其中就包括中国的“千人计划”。

另外，参加作证的美国联邦调查局和美国国务院的代表也表示，他们所在的机构也在采取措施，限制中国盗窃美国知识产权的风险。

美国联邦调查局反间谍部助理主任布朗（John Brown）在证词中说，联邦调查局去年开始增加了对参与“千人计划”学者的逮捕和起诉的曝光率。他说，也是因为这个原因，中国政府删除了“千人计划”的名单。

他还说，目前美国联邦调查局56个办事处都建立反间谍小组， 并加强了与当地大学和企业的密切接触，让他们意识到中国人才计划的风险。

美国国务院负责领事事务的副助理国务卿拉莫托斯基（Edward J. Ramotowski）在听证时说，美国国务院加强了对来美国学习的中国学生的签证申请审查，特别是那些来学习被美国商务部尖端技术出口管制条例限制的相关技术专业的学生。