周小川：中国仍有进一步降息空间

中国人民银行原行长周小川表示，中国仍有进一步降息的空间，但不能确定宽松货币政策是否能够有效避开潜在的金融危机。

综合路透社和第一财经报道，周小川周四（21日）在北京的彭博创新经济论上作出上述表述。他还警告，低利率及低通胀环境可能使全球容易爆发下一场金融危机，全球需要了解如何应对。

在货币政策上，周小川说，中国还是可以尽量避免快速地进入到负利率的时代，如果管理好微观货币政策，就可以不用那么依赖非常规的货币政策。

对于有关下一个金融危机的问题，周小川认为，最好是避免危机的发生，要防止泡沫不断吹大的情况出现。

他说道，“我们的利率并没有像很多发达国家那么低，有空间应对货币政策的扩张。但是货币政策的应用是否可以帮助应对危机，要看是否可以和财政政策配合好，看是否有结构性改革的政策来共同支撑。同时，IMF可以起重要的作用，2009年IMF动用几千亿美元的金融资源或者资金来支持那些受到了全球金融危机负面影响的国家。相信如果新一轮的危机发生，国际货币基金组织还是可以起到这样的作用。”

周小川表示，实际上中国还是可以尽量避免快速地进入到负利率的时代，如果管理好微观货币政策，就可以不用那么依赖非常规的货币政策。量化宽松政策实际上只是一种传统的，常规的货币政策，并不是一个非常规的政策。

同时，周小川认为，泡沫经济是下一次的经济衰退当中最让人担心的问题之一。