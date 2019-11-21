中国炼厂同意较低的2020年加工费 行业基准降至九年低点

美国自由港麦克默伦铜金矿公司（Freeport-McMoRan）和和两家中国大型铜冶炼厂周四（21日）同意2020年的年度加工精炼费用削减23%。这将使行业加工费用基准降至九年低点。

据路透社报道，西班牙大西洋铜业集团(Atlantic Copper )的总裁及Freeport的市场营销高级副总裁说，Freeport分别与江西铜业和铜陵有色相同的价格达成了协议。

这些协议是在上海举行的亚洲铜业周会议的间隙达成的。在这个会议中达成的第一个大型矿商和炼厂协议，通常会成为来年的年度基准价格。

全球最大的铜生产商，智利国营铜业公司(Codelco)的消息人士称，Codelco将遵循Freeport与江西铜业达成的协议。

铜陵有色的一位高管证实与Freeport达成了协议。江西铜业未立即回应置评请求。

矿商2020年支付给炼厂的铜矿石加工费用定为每吨62美元（84.43新币）和每磅6.2美分，低于2019年80.80美元和8.08美分，反映出铜精矿供应紧张和中国加工能力的增加。

这是行业加工费用基准连续第五年下降，并触及2011年以来的最低水平。2015年时的加工费高达每吨107美元和每磅10.7美分。