深圳公安曝光视频　显示郑文杰三次进嫖妓场所

中国大陆官媒《人民日报》今天（21日）在微博上公开英国驻港总领事馆前职员郑文杰（Simon Cheng）三次到被指是嫖妓场所及事后的审讯片段，罗湖公安也在《环球时报》的采访中强调“不存在刑讯逼供”。

郑文杰早前在深圳因“涉嫌嫖妓”被罗湖公安行政拘留，但郑文杰之后接受媒体访问时透露，指自己被拘留期间曾被拷问迫供。

据网媒“香港01”报道，视频共有四个部分，前面的部分是郑文杰分别在7月23日下午5时42分、7月31日晚上6时21分及8月8日晚上6时42分进入深圳一家会所的情况，均可见到郑文杰有跟随一名女子进入房间内。

最后的部分则是郑文杰接受审讯的情况，郑文杰与罗湖公安是用粤语交谈。罗湖公安先是向郑文杰说明公安机关在决定拘留的时候，已经告知郑文杰有权利通知家人和律师。罗湖公安其后就询问郑文杰为何会拒绝通知家人，郑文杰称“因为觉得这件事很丢脸，就不太好意思告诉家里人这件事”。郑文杰在被罗湖公安问到“对违法行为有什么看法”时，更称“好丢脸啦，好羞愧啦”、“我都没脸去见我的女朋友、我的家里人”，并有提到“我对这件事深感愧疚、自责，我决意改过，不会再犯”。

此外，另一家官媒《环球时报》也向罗湖公安采访，获对方回复指郑文杰因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第66条规定被处以行政拘留15日的处罚，并在8月24日期满获被释，“行政拘留期间，公安机关依法保障了郑文杰的各项合法权益”。

报道称，罗湖公安有提供另一段视频，其中有两名女子供述是在郑文杰要求下向他提供非法性服务。但报道强调罗湖公安明确表示，该视频只是提供予该报记者了解事实使用，“出于对涉事女性的保护，以及避免不雅语言出现在公开报道中，他们要求我们不在网上公开这段视频”，因此报道中也只有视频的一张截图，女子被“打格”处理。

此前在英国驻香港总领事馆任职的郑文杰，今年8月于深圳回港途中被罗湖公安行政拘留15日，被指违反《中华人民共和国治安管理处罚法》。大陆官媒《环球时报》其后率先引述来自罗湖公安的消息，指郑文杰是因嫖妓被拘留，并且对违法事实供认不讳。

到了近日，郑文杰接受媒体访问，称曾被三名国安人员以不人道方式拷问迫供，包括双手被铁链吊起、长达数小时被迫保持贴墙深蹲，阻碍睡眠等，甚至曾遭殴打。郑文杰称盘问内容主要集中有否参与香港反修例的示威活动，借此迫使其承认代表英国政府有份煽动及协助示威。郑文杰强调英国政府在香港的示威活动中并无任何角色，自己的工作也只是收集资讯，评估旅游风险及了解有否英国公民受波及。