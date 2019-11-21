港理大副校长卫炳江应抗争者要求清洁饭堂厨房

香港理工大学负责科研发展的副校长卫炳江等人今天（21日）下午到理大校园观察时，应一名抗争者要求，清洁了该校饭堂厨房至少半小时。

据《明报》报道，卫炳江和该校负责学生事务的杨立伟、校董会主席林大辉及工程学院院长文效忠下午2时30分许到理大校园观察，劝留守的抗争者离开。其间，一名留守者情绪激动，上前与卫炳江理论，质疑当理大有事时他在哪儿。该名抗争者要求卫炳江到饭堂厨房一起作清洁工作。

卫炳江等人应要求到饭堂厨房观察，戴上手套清洁了至少半小时。林大辉没有参与其中。

卫炳江离开校园时反映，该校饭堂卫生情况差，个别留守的抗争者情绪较激动，校方要派人清理可能比较困难，会待留守者悉数离开才开始清理及复修。他还提到该校实验室遗失了危险化学品。

他表示，校方没有就抗争者撤离设死线，但希望他们可于本星期内离开。

理大学生校董李傲然接受传媒时称，据他了解，理大校园内食物和饮料不足，不肯定能维持供给多久，校内所有急救员已离开，因此不能判断校内留守人士的身体状况。

他还批评道，校方今午才有管理层进饭堂视察，对事件反应缓慢，做法令人担忧。

李傲然认为，没有人想看到不愉快事件发生，留守的抗争者并非逃避法律责任，而是担心不能得到公平对待和审讯。他认为，事件主导权在香港政府和警方身上，他呼吁政府及警方应停止围堵理大。

李傲然是区议会选举油尖旺大角嘴北选区候选人。

今天是香港警方包围理工大学的第五天，据《星岛日报》报道，理大学生会署理会长胡国泓自上周至今仍留守，指昨午仍有约150名抗争者留守校园，其后约50人以各种方法自愿离开，部分人不知身在何处。他估算现在仍有约60人在校园内，近半是理学大生。