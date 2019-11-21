中国工程院院士刘韵洁：现应考虑10年后6G布局

中国工程院院士刘韵洁认为，未来6G一定会走向太赫兹，中国需要加快在6G网络架构及太赫兹方面的布局，否则5G的优势也只能维持五、六年的时间。

据澎湃新闻报道，刘韵洁20日在世界5G大会“未来信息通信技术国际研讨会”上发表了《5G与未来网络发展趋势与机遇》的主题演讲。

他指出，相比美国选择的5G毫米波频段，中国等国所在的5G中频段覆盖面积大出十余倍。

刘韵洁说，“美国因为6G以上的频谱已经给军方，国防部门在用，他只能用28G（毫米波）。要覆盖美国这么一个地大物博的地方，使用毫米波的技术路线是走不通的，据说现在也要腾出来，但起码也是两三年以后的事情。”

不过，刘韵洁强调，中国5G的频谱资源能维持五、六年的优势，早晚还会走到毫米波。

他说：“毫米波的技术芯片方面，原来中国大陆还没有，但现在中南大学实验室毫米波已经开始应用了，有所突破。另外一个是网络架构的问题，6G要走到钛赫兹，网络架构怎么去布局，但这个事情要做好准备，否则所谓中国5G的优势也就维持五、六年。五六年以后这个接力赛谁跑在前面，我个人看法不应该大意，不应该过于乐观。”

刘韵洁认为，中国现在应该考虑2030年6G的布局，“按照现在的规律，10年以后就是6G，当然中国也在布局这样一个规划。十年以后是什么场景，我觉得我们现在要考虑。我相信，千亿级、万亿级的人机物全时空的能够安全的智能互联，我认为这个需求肯定是客观存在的。”

中国科技部11月3日会同中国国家发展和改革委员会、教育部、工业和信息化部、中国科学院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。

该会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组，标志着中国6G技术研发工作正式启动。