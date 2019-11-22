港区选票站加强保安 据报每站派两警穿全副防暴装

香港区议会选举在反修例示威浪潮中，将于周日（24日）举行，港府早前表明会加强投票站的保安措施，据网媒香港01报道，每个票站将派驻两名防暴装束的警务人员，有别于往昔的普通军装，以应付突发需要等。

港府早前表明，会尽最大的努力令选举可以如期顺利地举行，只有在“迫不得已”的情况下才会押后选举，强调“在投票当日，选举也决不能够在暴力威吓的环境下进行。”

香港政制及内地事务局局长聂德权日前称，当日会派驻足够的保安人员，包括警察、民安队和外聘保安公司人员到各票站，以应付可能出现的安全风险，消防处成立快速应变小组，以应对票站可能出现的火警。除此之外，会扩大禁止拉票区的范围。选管会主席冯骅日前也说，派警驻票站是一贯安排，多作“后备”，冀市民以投票为主，尽量克制忍让。

据了解，以往的选举票站都有派驻军装警员，虽然现在警民关系紧张，但警队有责任派员驻票站，故每个票站将派驻两名警务人员，但此次会穿戴俗称“韩国仔”的防暴制服，以应付突发需要，如出现纷争等，以及加强保障前线。民安队也会以每更两人形式，驻守投票站。

另外，受羁押的选民会适当地被编配往设于惩教院所或警署的专用投票站投票。有三间警署设立专用投票站，以供于投票当日被还押或拘留的已登记选民投票，与一般投票站一样，投票时间由上午7时30分至晚上10时30分。基于保安理由，设于惩教院所内的20个专用投票站，投票时间为上午9时至下午4时。

至于投票站内的防暴装束警务人员是否会携带武器，以及其投票站内的主要工作，警方回复查询称，一直与相关部门保持联络，提供协助，并安排适当警力，以确保与选举相关的活动能顺利及有秩序地进行。