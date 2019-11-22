中国明年放假安排出炉 一小时内旅游搜索激增250%

中国明年放假安排消息发布一小时内，相关旅游搜索咨询猛增250%，出境游受欢迎。

据澎湃新闻报道，中国国务院昨天批准的2020年放假安排出炉，其中春节1月24日至30日放假调休，共七天；劳动节5月1日至5日放假调休，共五天；国庆节、中秋节10月1日至8日放假调休，共八天。

据了解，受明年将有三个中长假的影响，许多在线旅行社的预订咨询量快速达到高峰。携程方面表示，昨天最新假期安排消息一经发出，一小时内携程APP旅游入口 “春节”、“元旦”关键词的搜索咨询量激增250%，还有很多消费者在线咨询明年五一、国庆的出境长线游产品。

携程旅游专家分析认为，2020年五一连休五天、国庆连休八天将给旅游消费市场带来重大利好，尤其是国内和出境游的长线市场，与此同时，也将给旅行社、酒店、航空、景区等行业带来利好。

据携程的统计，在放假消息公布的半天内，通过携程APP和网站搜索预订国内游、出境游产品的人数出现爆发式增长。元旦、春节的度假旅游产品销售火爆，目前已经有数万人网上报名，涉及国内外200多个出发城市，到达全球70多个目的地国家和地区。

截至昨晚，携程方面统计显示，预订元旦、春节的订单中，超过70%是选择出境游产品。从统计看，最受中国游客欢迎的国家是日本、泰国、越南、印尼、美国、澳大利亚、菲律宾、意大利、新加坡、新西兰等。

