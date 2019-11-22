香港教育局：严禁学生参与政治活动

香港教育局局长杨润雄昨天向全港三十所公立中学的家长及学生发信，明文规定学生不应参与宣示政治立场的活动。

据《星岛日报》报道，反修例争议持续五个月，学生在校内外表达诉求愈见激烈，继圣保罗男女中学及喇沙中学两所传统名校，属下有三十所公立中学的香港教育局，昨发出家长信表明立场，列明学生不应在校内进行罢课、拉人链等政治活动，也不应穿着校服参加校外政治活动，违者以校本训辅机制及校规处理。香港教育局局长杨润雄称，将要求其他中学及办学团体，参照官校做法。有津中的办团相继表态，表明以校规处分参与堵路及阻碍铁路等违法活动的学生。

包括皇仁书院、英皇书院、庇理罗士女子中学等官中名校，学生均曾积极参与罢课、喊口号、拉人链等活动。杨润雄昨向全港三十所公中的家长及学生发信，明文列明学生不应参与宣示政治立场的活动，除了上述形式外，也包括唱歌、派发政治宣传物品等，强调所有校内活动，均须徵得校方批准。

对于有学生穿着校服参加游行、集会等校外政治活动，他指并不适宜，令人误会代表全校师生立场，学生如行为不检，亦会污损校誉，强调官校会按既定的校本训辅机制，处理违反校规事宜。

杨润雄也提醒学生不能粗言秽语及破坏社会秩序，对于近日有学生阻碍铁路列车及堵路，他形容行为危险、严重违规违法，绝对不能接受；社会纷争已影响学生情绪，部分激进行为令同学惶恐，有学生参与校外政治活动而受伤或被捕，杨润雄呼吁他们“停一停、静一静、想一想”，不要因此“损害亲情、友情或师生感情”。

他昨在立法会称，将转发家长信给其他中学参考，促请学校向家长及学生清楚解释校本训辅机制。

立法会教育界议员叶建源认为，当局应先了解具体情况，留待教师处理，决定采取纪律处分或辅导，而学生以和平方式表达诉求，学校应予以尊重，而非诉诸处罚。中学校长会主席邓振强指，学校局势已趋平静，相信其他中学及办团参考官中做法时，也须考虑校情。

其他办学团体方面，属下有二十所中学的中华基督教会，强调一向“不赞成、不鼓励”学生参与校外违法活动及校内示威活动，如发现学生参与其中，会以违反校规处理，学校会以法理情为准则决定处分，教育学生不能再犯。

佛教联合会也指不赞成任何违法行为，任何行动不得影响学校正常运作，或者骚扰他人，违者将按校本纪律处理。东华三院则重申，绝不容忍及姑息学生在公众场所行为不检，影响社会安宁及秩序，如有破坏公众安宁的行为，必定严肃跟进。