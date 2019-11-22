美国微软公司已获得向华为出口软件的政府许可

美国微软公司已获得美国政府许可，可将软件出口到华为技术有限公司。

据路透社报道，微软公司昨天通过电子邮件透露：“11月20日，美国商务部批准了微软向华为出口大众市场软件的许可证。我们感谢该部门响应我们的要求所采取的行动。”

美国特朗普政府本周曾表示，将允许一些供应商恢复对华为的销售。

路透社的报道称，美国商务部证实，已经开始为一些公司颁发许可证，以向华为出售商品，从而扩大公司的供应商基础。

当地时间周三，一名美国官员表示已收到大约300个许可申请，其中一半已经处理。处理的许可申请中，大约有一半（即总数的四分之一）已获批准，其余则被拒绝。

目前尚不清楚哪些产品已获准向华为出售。一位熟悉流程的人士称，已获准了一些手机部件和非电子部件的销售许可。

微软拒绝评论已获准哪些产品出售，美国商务部则拒绝发表评论。

Wedbush Securities的分析师Dan Ives表示，微软的许可证最有可能用于该公司的Windows操作系统。

据路透社报道，华为还在等待谷歌获得许可，以向其新型号手机提供谷歌的移动服务。如果无法访问Google Play之类的应用程序，华为手机将很难向中国以外的消费者销售。谷歌拒绝发表评论。

美国商务部周一发布公告，宣布发布90天延期许可，允许美国企业继续与华为进行业务往来。这是美国政府自今年5月把华为列入管制黑名单以来，第三次宣布“豁免”华为。

