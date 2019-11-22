美舰入南中国海 中国军方：停止挑衅 以免不测

中国南部战区新闻发言人李华敏大校证实美国两艘军舰分别进入南沙岛礁邻近海域、西沙群岛领海。他敦促美国停止挑衅冒险行径，以免发生不测事件。

据中国解放军南部战区政治工作部主办的微信公众号“南部强军号”22日发布的消息，李华敏确认，美国海军“吉福兹”号濒海战斗舰、“迈耶”号导弹驱逐舰11月20日、21日分别进入南沙岛礁邻近海域、西沙群岛领海。中国解放军组织海空兵力全程跟踪监视、查证识别，并予以警告驱离。

南部战区新闻发言人表示，“近来，美方打着‘航行自由’旗号，频繁派舰机到南海地区滋扰生事，我们敦促其停止此类挑衅冒险行径，以免发生不测事件。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，无论美方舰机变什么花样、耍什么诡计，中国军队都有决心有能力捍卫国家主权安全，维护南海地区和平稳定。”

据路透社22日的报道，美国海军第七舰队发言人蒙姆森（Reann Mommsen）确认，美国近海战舰吉福兹号（USS Gabrielle Giffords）20日航行到美济礁12海里内。驱逐舰迈耶号（ Wayne E. Meyer）于21日在西沙群岛行驶无害通过权。

她补充说，“这些行动以法治为基础，表明我们致力于维护所有国家享有的权利、自由和对海洋和领空的合法使用。”

中国宣称对南中国海几乎所有富含能源的水域拥有主权，并在那里的人工岛上建立了军事哨所。然而，文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也宣称对部分海域拥有主权。

美国指责中国在南中国海军事化，并试图恐吓那些可能想要开发其丰富的石油和天然气储备的亚洲邻国。

美国国防部长埃斯珀和中国国防部长魏凤和日前在曼谷出席防长会议时会面。中国发言人表示，魏凤和呼吁美国停止在南中国海秀肌肉，不要在南中国海挑衅、增加紧张。

埃斯珀19日访问菲律宾时表示，美国在南中国海加强巡逻任务，是要传送清楚的讯息给中国，他们应遵守国际法规。

本周早些时候举行的高层会谈中，中国呼吁美国军方停止在南中国海炫耀武力，并在台湾民主问题上增加“新的不确定性”。