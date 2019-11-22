一中国人在美国被控经济间谍罪

（早报讯）一名之前在美国孟山都公司工作的中国雇员被美国联邦大陪审团以一项共谋经济间谍罪、三项经济间谍罪、一项共谋盗窃商业秘密罪和三项窃取商业秘密罪起诉。

美国之音报道，现年42岁的向海涛（Haitao Xiang）已于上周日在圣路易斯市郊的家中被捕，听审已于星期四（21日）举行。

美国司法部同天的声明说，向海涛曾于2008年至2017年在孟山都公司（Monsanto Co.）及其子公司气候公司（Climate Corporation）工作。

孟山都和气候公司开发了一个数字在线农业软件平台，让农民们可以使用平台，提高农业生产率。平台的一个关键组件是一个专有的预测算法，称为“营养优化器”（Nutrient Optimizer）。孟山都和气候公司认为营养优化器是一个有价值的商业秘密，也是他们的知识产权。

据报道，向海涛2016年8月获得了中科院的职位，但他从2017年6月起才开始在中科院南京土壤研究所担任研究员。向海涛离开孟山都的第二天便准备启程返回中国，他在登机前被联邦官员拦住，官员们还查获了营养优化器的复制品。

彭博社报道，当时他的笔记本电脑中被发现有孟山都公司的技术文件。向海涛曾告诉孟山都公司官员，自己没有保留公司文件、数据或存储设备，但他承认在2016年曾带着孟山都的笔记本电脑到中国访问中科院。

美国联邦调查局目前也正在调查这起案件。联调局反间谍部助理主任布朗说：“本案的核心技术是代表性的，它既体现了美国人的独创性，也说明了为什么中国政府如此迫切地想窃取这些技术，将其据为己有。”

如果指控罪名成立，每项间谍指控最高可判处15年监禁和500万美元（681万新元）罚款。每项窃取商业秘密指控最高可判处10年监禁和25万美元罚款。