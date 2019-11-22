中国国家统计局：去年GDP修正比初核数增2.1%

中国国家统计局周五（22日）公布，2018年国内生产总值（GDP）修正后为919281亿元人民币（178238.93亿新币），比初步核算数增加18,972亿元，增幅为2.1%。和前三次普查相比，第四次普查GDP修订幅度最小。2018年GDP初步核算数为900,309亿元。

据路透社报道，中国国家统计局网站刊登的新闻稿称，尽管2018年GDP修订数在总量方面有所增加，但对2019年GDP增速不会产生明显影响。从过去三次经济普查的情况来看，数据修订对随后年份的GDP增速都没有产生明显影响。而由于工作量大，GDP历史数据修订工作目前尚未完成。

新闻稿显示，修订后的2018年第一产业增加值为64,745亿元，比重为7.0%；第二产业增加值为364,835亿元，比重为39.7%；第三产业增加值为489,701亿元，比重为53.3%，第三产业占比进一步提高。

统计局网站还刊登中国国家统计局核算司负责人就2018年GDP数据修订问题接受采访的新闻稿。

稿件中写道，“（2.1%的修订幅度）与前三次经济普查年度16.8%、4.4%、3.4%的GDP增幅相比，第四次全国经济普查年度GDP修订幅度最小。”

该负责人指出，2018年GDP初步核算数修订，主要是针对经济普查后基础资料的变化，严格按照国家统计局制定的经济普查年度GDP核算方案进行的。

中国2018年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，全年国内生产总值900,309亿元，比上年增长6.6%。其中，第一产业增加值647,34亿元，增长3.5%；第二产业增加值366,001亿元，增长5.8%；第三产业增加值469,575亿元，增长7.6%。第一二三产业增加值占GDP的比重分别为7.2%、40.7%和52.2%。

按照中国国民经济核算制度和国际通行做法，当发现对GDP数据有较大影响的新的基础资料，或核算方法及分类标准发生变化时，需要对GDP历史数据进行修订。2018年是第四次全国经济普查年份，国家统计局将根据2018年GDP修订结果对GDP历史数据进行修订。

此外，由于第四次全国经济普查采用了2017年制定的新的国民经济行业分类标准，在对GDP历史数据修订时，还要对有关行业数据进行修订。

负责人称，“由于工作量大，GDP历史数据修订工作目前尚未完成。待GDP历史数据修订完成后，将以适当方式对外公布。”

负责人还介绍，目前，地区生产总值统一核算改革进展顺利，各项准备工作已经就绪。从2020年初开始，国家统计局将正式实施地区生产总值统一核算改革，统一核算2019年国内生产总值和地区生产总值，实现地区生产总值汇总数与国内生产总值基本衔接。

另外，第四次普查后，除了要对GDP历史数据进行修订，也要对地区生产总值历史数据进行修订。

负责人称，目前，正在对各省区市2018年地区生产总值初步核算数和历史数据进行系统修订。

2018年地区生产总值修订数，国家统计局将授权各地区统计局在公布2019年本地区生产总值时一并公布。地区生产总值历史数据修订结果，将在2020年各种统计出版物上陆续对外公布。

中国周三公布第四次全国经济普查结果显示，2018年末，全国第二产业和第三产业法人单位从业人员38,323.6万人，比2013年末增加2,721.3万人，增长7.6%。其中，第三产业的从业人员为21,067.7万人，增加4,726.2万人，增长28.9%。