日媒料日本将取代美国成华为最大的零部件采购地

中国通信设备巨头华为董事长梁华说，华为预计2019从日本企业采购零部件金额将达到1.1万亿日元（137.99亿新币），较上年增加约五成。在美国政府维持制裁的情况下，他期待今后与日企加强合作关系。有日本媒体估计，日本将取代美国，成为华为最大的零部件采购地。

综合共同社和日经中文网报道，梁华21日在东京接受共同社等采访时作出上述表示。他说，日企在智能手机和通信基站的相关组装零部件和材料上有各种各样的强项，与华为是相互补充的关系。

关于今后将扩大哪些零部件的采购，梁华列举了从索尼等企业采购的智能手机设摄像头用图像传感器。他同时表示，伴随公司智能手机业务的增长，相关零部件的采购必将增加。

梁华说2020年的采购金额预计比2019年更多；除零部件采购之外，还将在下一代技术的开发上加强合作。

华为于2005年设立了日本法人，扩大了主力产品智能手机和通信设备用零部件的采购。主要交易对象包括索尼、京瓷和村田制作所等日本大型电子零部件和材料厂商。

华为2018年从日本采购的零部件金额为7210亿日元，猛增至2015年的近两倍。2019年的采购额进一步扩大，预计突破一万亿日元大关。

日经中文网在报道中写道，华为2018年从美国采购的金额为110亿美元（149.87亿新币），居世界之首，不过当前呈减少趋势，2019年日本成为华为最大零部件采购地已成定局。

有关第五代（5G）移动通信系统的基站，日本政府提出了事实上将华为排除在外的指针。梁华回应时强调，只要日方有需要，随时都会出售。即使不能供给日本市场，也可以向全球各地销售组装了日企零部件的产品。

提及对华为维持禁运措施的美国政府，梁华指出自由贸易是不可逆的潮流，世界不会走向割裂。

美国政府20日宣布允许向华为销售部分零部件。梁华强调，通过采购替代零部件等，即使没有来自美国企业的供给华为也可以继续业务。他对获得许可表示欢迎，将与美企一起愉快地继续合作。