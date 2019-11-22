中国千亿美元规模的火热ETF市场竞争加剧

中国快速成长的1,000亿美元（1362.40亿新币）上市交易基金(ETF)市场吸引了大量新玩家，从而使竞争加剧。有人预测，五年之后中国将取代日本，成为亚洲最大ETF市场。

据路透社22日的报道，美国指数投资先驱，领航(Vanguard)的董事总经理陈怡达(Freddie Chen)说，中国散户投资者发现，通过交易个股赚钱越来越难了。

他补充称，作为一种方便的资产配置工具，ETF也在吸引机构投资者青睐。

据基金咨询公司，咨奔商务咨询有限公司(Z-Ben Advisors)，过去一年，中国占主导地位的ETF，股票型ETF的规模几乎翻了一番，超过700亿美元（953.68亿新币）。主动型股票基金和平衡型基金的资产仅略有增长。

摩根资产管理亚洲贝塔战略(Asia Beta Strategies)主管阿斯玛（Philippe El-Asmar）说，尽管中国的ETF市场增长迅速，但仍比美国落后10年，在全球5万亿美元的ETF资产中只占一小部分。

阿斯玛预计，中国ETF市场规模未来五年将从目前的1,000亿美元增至5,000亿美元，超过日本的3,000亿美元规模，成为亚洲最大的ETF市场。华安基金管理公司预计，该市场的规模在10年内将增长九倍。

ETF是低成本的投资基金，通常会跟踪一个指数，并像股票一样在交易所交易。ETF已在中国流行了起来，因为选股活跃的基金越来越难以超越指标指数。散户也青睐ETF，以分散风险。

由于前景诱人，越来越多的基金公司追赶这股潮流，目前有超过100支新ETF产品等待监管批准。

太康资产管理(TaiKang Asset Management)本月推出了它的首只ETF。几周之前，由马云旗下蚂蚁金服控制的天弘基金管理公司也刚刚进军ETF领域。

中国引人瞩目的ETF前景也吸引来全球ETF巨头领航(Vanguard)，后者于6月与蚂蚁金服成立了投资咨询公司。

天弘基金公司在9月成立了第一支ETF基金，其愿景是成为中国最大的指数基金公司。该公司将余额宝做成了全球最大的货币市场基金，因而一炮走红，如今希望在ETF领域复制辉煌。

锐联财智(Rayliant Global Advisors)与华夏基金合作设计了所谓的“智能贝塔(Smart Beta)”ETF。这类ETF采用基于规则的策略，希望充分利用市场的无效性以获利。

锐联财智董事长兼首席投资官许仲翔(Jason Hsu)认为目前中国市场中无效性还非常普遍。