台媒：中国大陆学者赴台观选 被台方下封口令

台湾2020大选前不到两个月，不少中国大陆涉台学者赴台交流观选，但据台湾媒体报道，相关学者都被台湾方面下了“封口令”，禁止公开发言、也不准接受媒体访问。基于此，有学者改派博士生代打赴台访谈调研，还有学者索性取消赴台。

据台湾《中国时报》报道，从10月底到11月，多位大陆涉台学者频密访台，包括厦门大学台研中心副主任唐永红、北京清华大学台研院副院长殷存毅、北京联合大学台研院两岸关系所所长朱松岭、上海社科院台研中心主任盛九元、闽南师范大学两岸一家亲研究院副院长吴凤娇等多位涉台学者。

据了解，这些学者对台湾选情十分关注，因此国民党智库国政基金会成为重点拜访单位；此外，前国安会秘书长苏起的台北论坛基金会、政大国际关系研究中心、文化大学社科院、淡江大学两岸关系研究中心等，都是大陆学者拜访的单位。

报道称，由于选战进入倒数，为避免发表敏感言论，台湾政府严禁大陆学者在台公开演讲，也不准接受媒体访问。知情人士指出，日前在高雄举办的“南南合作与两岸融合”论坛，原本安排厦大学者唐永红上台演讲，就因此取消区分台上、台下的布场，改成围一圈的沙龙，避免学者“公开演讲”。

有中部某大学教授透露，因访台手续办理不易，有的大陆学者会改派博士班学生来台访谈，且“问得很细”；还有位福建涉台学者，原订10月底要赴台，因被移民署刁难，甚至要求学者“条件交换”，该学者已取消来台。

台湾移民署对此表示，政府对两岸学术交流持正面态度，大陆学者受邀来台申请案，如经审查符合交流旨趣都欢迎，不会有刁难情形。

台湾陆委会称，不会限制观选团来台，但不能影响台湾选举，观选团就是“观选”，不能变成“介选”，也希望不要有大陆学者赴台发表“一国两制”言论。