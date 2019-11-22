王思聪房产、汽车、存款被查封

中国北京市第二中级人民法院新闻办负责人说，对王思聪限制消费，并查封其名下的房产、车辆、银行存款等财产。

据红星新闻报道，该媒体记者22日从中国北京市二中院召开的执行主题新闻通报会上获悉，法院向被执行人，中国万达董事长王健林之子、万达集团董事王思聪送达了执行通知书及报告财产令，并对其名下财产进行调查。

北京市二中院新闻办负责人说，“截止到目前，因王思聪未按执行通知书要求履行还款义务，故我院已对被执行人采取限制消费措施，并查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。”

王思聪于11月4日被北京市第二中级人民法院列为被执行人，执行标的1.5亿余元（人民币，下同，0.29亿新币）。之后，中国执行信息公开网查询显示，法院已在11月19日向王思聪下达了限制消费令。

据介绍，王思聪目前已向北京市二中院申报财产。当事人反馈双方就涉案债权履行正在协商中。

北京市二中院新闻办负责人介绍，“下一步，我院会依法核实被执行人王思聪申报财产情况，并结合双方协商情况，依照法律规定，适时采取相关措施。”

据红星新闻此前报道，法院向王思聪下达的限制消费令显示，执行申请人为嘉兴璟字悌为股权投资基金合伙企业（有限合伙），申请执行相关的仲裁裁决。

企查查查询显示，该执行申请人曾在上海熊猫互娱文化有限公司B轮融资中投了357.9068万元，投资比例为2.31%。