中国农业农村部：生猪供应明显增加或要到明年下半年

中国农业农村部畜牧兽医局局长杨振海称，生猪的市场供应明显增加可能还要到明年下半年。

据路透社报道，中国农业农村部新闻办公室11月22日上午举行例行新闻发布会，介绍10月份生猪生产形势。

杨振海介绍，目前能繁母猪存栏量已经止降回升，照此趋势发展，在疫情防控持续推进和疫情稳定的情况下，明年上半年生猪生产总体来说将进一步好转。但是，市场供应明显增加可能还要到明年下半年。

他说：“我们的目标是，力争明年底基本恢复到常年80%左右的水平。”

他还说“当前全国生猪产能下滑已基本见底，年底前存栏有望止降回升，这也是我们的目标。”

据杨振海介绍，中国能繁母猪存栏首次止降回升，生猪存栏降幅进一步收窄。10月全国生猪存栏环比降幅是0.6%，与8月、9月相比，分别收窄了9.2和2.4个百分点。而且，黑龙江、河南、河北、山东、江西、湖北等17个省能繁母猪存栏止降回升，比9月份增加四个省份。在能繁母猪存栏止降回升中有的省份能繁母猪约环比增幅超过10%。

杨振海表示，下一步将重点加快落实各项政策措施，督促地方加快建设项目进度，加快补贴资金拨付；继续督促地方做好规范禁养区划定和管理工作，一律取消超范围划定的禁养区；组织开展屠宰企业冻肉库存摸底，摸清冻猪肉库存家底。

中国10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.8%，远高于路透调查预估中值的3.3%，为2012年1月以来最高（当时为4.5%）；其中，猪肉价格上涨101.3%，影响CPI上涨约2.43个百分点。