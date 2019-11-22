报称泛民主派的港区议会选举人占比最多

香港《明报》整理了这次区议会选举1090名候选人报称“政治联系”的资料。其中，报称属泛民主派者最多，占总候选人数的36.5%，建制派则占29.4%，报称独立和其他的候选人总数占34.1%。有学者认为民主派及建制派的选票相当稳定，关键在于剩下的三至四成中间游离选民。

据《明报》报道，该媒体根据香港政府的区议会选举网站整理了1090名候选人政治联系资料，分出四大类别，包括泛民主派、建制派、无党派（报称“独立”而没有明显政党联系者），以及其他（候选人并未提供有关资料）。

整理的资料显示，报称属泛民主派者最多，约398名，占总候选人数的36.5%；其次是建制派的候选人，约320名，占总候选人数的29.4%。

值得留意的是声称“独立”的无党派候选人达255名，占总候选人23.4%，而没有提供政治联系资料的“其他”候选人亦有117名，占总数的10.7%。两者一共的候选人数逾370名，达34.1%，超越建制派总候选人数目，直逼泛民主派的36.5%，势力与泛民、建制三分天下。

香港岭南大学公共管治研究部主任李彭广今早（22日）接受港台节目访问时说，虽然政府对选举有保留口吻，但候选人积极宣传，相信选举能够如期举行，他预计投票率可能接近六成，较历届为高。

李彭广认为，因修例引起一连串的争议前所未见，社会上可争议及讨论空间实在太大，对立及张力达到极点。这次区议会选举不纯粹是选区服务及民生的议题，更多的是政治表态或权力在社区层面再分配的问题。

他认为，本届选举气氛不浓烈，相信民主派及建制派两边阵营选票相当稳定，“深蓝”及“深黄”选民不会因连串争议改变投票选择，关键在于剩下的三至四成中间游离选民。

香港2019年区议会选举于周日（24日）举行，选举有1090名候选人竞逐全港18区区议会一共452个议席，候选人和选民登记人数都成历届之冠。

本届选民登记逾413万人，占合资格选民86.1%，创历年新高。新登记选民中，以18至35岁较年轻的群组占最多，近48%。

上届（2015年）的区议会有68名参选人自动当选，但本届选情激烈，各个选区都至少两人报名。当中八个选区选情分别出现五人混战，包括油尖旺区尖沙嘴西、元朗盛欣、西贡彩健和海晋、沙田显嘉和马鞍山市中心、葵青华丽和青发选区。

本届唯一被DQ（取消资格）的参选人是香港众志秘书长黄之锋，他经过选举主任换人、多次被提问政治主张后终被取消资格，与区选无缘。