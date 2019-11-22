美团股价飙升 CEO王兴身家有望超70亿美元

在强劲的财报发布后，中国外卖巨头美团点评（Meituan Dianping）的股价周五（22日）大幅上涨。美团点评首席执行官王兴的净资产可能会超过70亿美元（95.38亿新币）。

据彭博社报道，美团股价一度上涨13%，创出去年上市以来最大盘中升幅，在香港时间今天下午2时1分，涨幅回落至7.7%。

在截至9月份的三个月中，美团营收增长44%至275亿元人民币（53.27亿新币），高于分析师260亿元的平均预估。包括投资收益在内，净利润达13.3亿元，而分析师预计亏损5.02亿元。

根据彭博亿万富豪指数，随着公司业务增长，王兴的净资产今年截至周四（21日）收盘增长了一倍，达到67亿美元。美团股价周五大幅上涨，这个数字可能会超过70亿美元。

在腾讯控股的支持下，美团正在大力投资从外卖到旅游等众多在线服务，与阿里巴巴展开直接竞争。王兴正试图通过进军共享单车、餐饮管理和网上购物等新领域来维持强劲的增长步伐。雄心勃勃的扩张帮助美团超越了百度等公司，成为中国第三大上市科技公司。

美团股价2019年已经上涨超过一倍，轻松超越了阿里巴巴和腾讯，投资者相信它有能力保住自己在中国增长最快的互联网服务领域的份额。

在业绩发布后的电话会议上，美团高管们表示，他们将继续投资于酒店预订和杂货服务等新领域。他们的目标是建立一个一站式服务平台，类似于阿里巴巴和亚马逊构建的产品平台。

彭博行业研究说，美团正在攫取各个领域的订单份额。酒店夜间量的增长超过行业水平，美团明年打算进军高新级酒店。

美团虽然减少了共享单车等利润较低领域的支出，但也在大把花钱以抵挡阿里巴巴旗下饿了么在外卖领域和飞猪在旅行领域的竞争。在中国经济增速可能放缓至6%以下的情况下，维持增长也成了一个更加艰巨的挑战。从长远来看，王兴设想的是一个以微信为模板的超级应用，向日益富裕的大众提供支付等一系列日常服务。