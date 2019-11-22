习近平称中国经济长期向好态势不会改变

中国国家主席习近平在会见国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）时说，中国经济发展有着巨大韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的态势不会改变。

据中新社报道，习近平22日在人民大会堂会见格奥尔基耶娃。他指出，当前全球经济增长趋缓，下行风险加大，保护主义抬头，多边主义和自由贸易面临严峻挑战，国际社会对国际货币基金组织的作用有着更高期待。

习近平表示，希望国际货币基金组织可以进一步完善国际货币及其治理体系，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。

习近平指出，中方坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。希望国际货币基金组织继续在全球贸易议程中发挥积极作用，维护公平开放的全球金融市场。

他还提到，近年来，中国和国际货币基金组织在加强共建“一带一路”国家能力建设、提升软环境方面开展了很好合作。中方愿同国际货币基金组织不断深化合作。

习近平强调，中国经济发展有着巨大韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的态势不会改变。中国将坚持新发展理念，推动经济高质量发展，持续推进更高水平的对外开放，为世界经济增长带来更多机遇。他表示，自己对中国的发展充满信心。

中国外交部长王毅等参加了会见。