习近平强调中美第一阶段贸易协议要建立在公平平等的基础上

中国国家主席习近平表示中国希望在“公平平等的基础上”与美国推进第一阶段贸易协议。这是他首次对可能与美国总统特朗普签署的部分协议发表评论。

据彭博社报道，习近平周五（22日）在北京与会见2019年“创新经济论坛”外国代表时说，“首先这个事儿不是我们挑起的，我们不愿打也不想打贸易战。”

他表示，“必要的时候不得不打反击战，但是我们始终还是在积极争取着不打。”

习近平重申了中国官方立场，即中国不愿打也不想打贸易战，但是也“不怕打”。他与包括美国前国务卿基辛格、美国前财政部长保尔森（Henry Paulson）和特朗普前首席经济顾问科恩（Gary Cohn）在内的十几位人士进行了交谈。

另据中国官媒新华社报道，习近平说“我对中国的未来充满信心。我们提出实现中华民族伟大复兴的中国梦，这个梦绝不是‘霸权梦’。我们没有准备去取代谁，只不过是让中国恢复应有的尊严和地位，过去半殖民地半封建国家的屈辱决不会重演。”

在几天前，特朗普表示与中国的谈判“没有达到我想要的水平”，引发关于两国能否敲定书面协议的疑问。

彭博社之前引述出席“彭博创新经济论坛”晚宴人士的话称，中美经贸高级别磋商中方牵头人、中国副总理刘鹤周三（20日）表示他对达成第一阶段贸易协议“谨慎乐观”。他对美国提出的要求感到“困惑”，但有信心达成首阶段协议。

刘鹤在晚宴发表讲话后，美国众议院以417比1的投票通过了《香港人权与民主法案》，美国众议院议长佩洛西已将该法案发送给特朗普，知情人士透露特朗普预计将会签字。