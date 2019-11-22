港媒：深圳湾体育中心现大批临时营房 大陆武警似已长驻

深圳湾口岸的深圳湾体育中心周边集结的大批大陆军车仍未散去。港媒《明报》发现，位于深圳湾体育中心东面的体育场处于封锁状态，其东侧区域出现大批临时营房，中国大陆武警似已长驻该处。

据《明报》报道，该媒体记者21日发现，深圳湾体育中心东面的体育场处于封锁状态，其东侧区域出现大批临时营房，数十辆军车停泊，武警似已长驻该处。而体育场旁边的体育馆照常运作，上周六（16日）和本周六（23日）都有大陆歌手在体育馆举办演唱会。

美联社8月14日曾根据Maxar's WorldView8月12日的卫星图片报道，包括中国武警部队运兵车在内的超过500辆车辆，停泊在深圳湾体育中心。而深圳湾体育中心的位置，接近接驳香港的深圳湾口岸。

法新社8月15日也报道，数千名武警在深圳体育馆内演练，体育场外也集结数十辆装甲车及卡车。

据《明报》报道，几个月过去，情况并没有改变，反而北面接近停车场的位置，新增了多套由货柜改装的两层简易住房，顶端插有中国国旗；二层阳台栏杆处悬挂着“胸怀报国之志甘愿奉献一切”、“保卫人民美好生活维护人民根本利益”的横幅。停车场则停满运兵车。

体育场东侧，自东南角的深圳南山区行政服务中心以北至体育中心停车场的大片区域，似乎成为大陆武警的营地。透过围栏可见里面错落的绿色临时营帐，有身穿迷彩服的武警官兵出入。体育场从地面行车道到地上一层平台的所有入口均已用铁栏封锁，有哨兵在内驻守，铁栏上挂有指示牌，上面写着“哨兵神圣不可侵犯，禁止攀爬拍摄”。

在地上一层，体育场与体育馆由一个名为“大树广场”的平台连接。昨天（11月21日）平台上立起多个品牌赞助商的活动摊位，正为本周末南山区一场半程马拉松筹备，有不少报名参赛的市民到体育馆的一侧领取物资，参与现场活动，并未受到体育场封锁影响。有武警不时会从体育场高处看台探头察看，也有武警开着公安电动巡逻车在平台兜圈巡逻。体育场内则不时传出口号声，似在集结训练。

解放军东部战区官方微信公众号“人民前线”8月14日曾发文贴出深圳湾体育中心停泊的运兵车图片，并指出从由体育中心出发抵达香港只需10分钟。《明报》记者昨天从体育中心南门乘德士，约六分钟即抵达深圳湾口岸。