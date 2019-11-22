美在台协会：愿和台湾人民选出的领袖共同合作

美国在台协会（以下简称AIT）处长郦英杰今天表示，美国相当关注中国大陆企图施压，影响民主流程，破坏大众对民主体制的信心，希望在该议题上美台密切合作，共同对抗假讯息。

根据《联合报》报道，郦英杰今天举行主题为“增进美台人民的关系”的记者会并发表演说。媒体提问多聚焦两岸关系，郦英杰表示，美国关切特定国家实施非和平举动（例如禁运、压制等），对区域和平稳定造成威胁。如今中国企图施压，影响台湾民主流程，破坏大众对民主体制的信心，他也提到，美台之间合作，打击假讯息对选举造成的影响。

对于明年选举，郦英杰表示，这是由台湾人民决定选举结果，AIT非常愿意和接下来台湾人民选出的领袖共同合作，无论是谁。且AIT和各政党都保持良好关系，也定期和主要政治领袖与政治人物碰面。

郦英杰表示，美台关系坚实，是最好时刻，台湾关系法清楚说到“美国有责任提供足以维持台湾自我防卫能力的物资与技术服务”，今年美国通过对台百亿规模的军售案，内容包括坦克、飞弹与战机；郦英杰说，相信未来美台在安全合作关系只会越来越紧密。

郦英杰表示，美国学生来台学习中文也越来越多，另外，有关双方人民互动，还有人才循环大联盟计划，在自由开放的印太地区促进人才交流，透过种种交流，期待美台地区情谊紧密，双方关系更上层楼。

郦英杰表示，未来将开启数位对话计划，题目为“美国和台湾应该做些什么，来加深美台人民之间的情谊”。明年一月，AIT将会举办论坛讨论收到的各项建议。