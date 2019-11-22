涉发不实信息 “喝风辟谷治病”微信号被关停

中国西安喝风辟谷国学文化传播有限责任公司的官方微信公众号“喝风免费辟谷”被关停，“喝风免费辟谷”论坛也无法登录。

据上游新闻报道，该媒体记者22日发现，“辟谷文化”微信公众号“喝风免费辟谷”被关停。微信平台关停信息显示，“由用户投诉经平台审核，涉嫌发布不实信息，账号已被停止使用”；“喝风免费辟谷”论坛也无法登录。

此前，该微信公众号曾发布近千条直播和上千篇文章，讲述辟谷可以治病。

上游新闻20日曾报道，西安曲江文化产业发展中心在官方公众号“文化曲江官方”16日发布消息称，曲江新区发放“双创券”，鼓励创新企业，对外宣称“喝风辟谷能治病”的“辟谷文化”作为授奖企业位列其中。“辟谷文化”在其官方微信公众号“喝风免费辟谷”曾发布上千篇文章，文章善用明星做标题，多数内容最终引向介绍辟谷的种种功效，被治愈的疾病包括癌症、再生障碍性贫血、鼻炎、下肢瘫痪、糖尿病、不孕不育等等。

“辟谷文化”11月20日已暂停营业。

但是“辟谷文化”21日仍在通过网络直播其授课过程。“辟谷文化”的直播每日约有三场，多为该公司的“谷友”(进行辟谷的人)在一人或多人的带领下分享彼此辟谷的“心得”。

“辟谷文化”成立于2017年11月，注册资本1000万元（人民币，下同，193.71万新币）。今年8月15日以前，该公司注册资本为100万元，之后通过注册资本变更，增资至1000万元。

该主要股东为张卫和吕萍。据公司的员工透露，二人系夫妻。在“辟谷文化”成立之前，公开资料显示，张卫和吕萍均未涉及关于辟谷行业。

公司大股东张卫分别在2004年、2010年和2012年，注册、参股过网页设计工作室、健身服务等三家公司，在2012年和2017年以前，三家公司均注销。

上游新闻记者从西安市工商管理局曲江新区分局获悉，目前已成立调查组对“辟谷文化”进行调查。