香港上水罗伯家属：希望事件是仇恨的结束

上周被砖头重伤致死的清洁工罗伯家属今天召开记者招待会，其子称希望这次事件不会成为仇恨的开始，而是仇恨的结束

根据香港01报道，上周三香港上水北区大会堂外70岁清洁工罗伯在用手机录影时，混乱中头部被砖头击中重创，于上周四晚证实不治。香港工联会今天联同罗伯家属举行记者招待会，并到事发现场路祭，其长子、三弟及弟妇也到场。

罗伯长子小罗提到，父亲的死来得非常突然，令他们深感难过。他强调父亲是一个正义的人，虽然事发当时他不在现场，但反复观看影片，认为爸爸在混乱当中手无寸铁，相信他只是希望透过影片捕捉当时示威者“不理智的行为”。

小罗又指，70岁的父亲一直与世无争，或会有人认为爸爸当时是“多管闲事”，但他强调自己了解父亲的为人，理解他的举动是出于对香港的爱，并尽公民义务，相信爸爸当时只是一心希望透过影片协助警方搜证。他期望，警方能尽快破案，也希望这次事件不会成为仇恨的开始，而是仇恨的结束。

工联会理事长黄国表示，工联会受罗伯家属的委托，会协助小罗处理罗伯的身后事，将罗伯的遗体移送至内地安葬。他提到，罗伯的家属在“头七”当天因为担心会被“起底”，在路祭现场没有表明身份，不能光明正大地拜祭父亲，希望透过今次路祭让家属能堂堂正正地拜祭罗伯，为他举行一个有尊严而且体面的拜祭仪式。

黄国又指，早前有人到路祭现场破坏拜祭花卉，斥做法“好无人性”，认为即使是不同政见人士，都应该有道德底线尊重死者。他提到，罗伯是反修例运动以来第一个因暴力事件死亡的个案，希望会是最后一个。

工联会权益委员会主任唐赓尧指，工联会会和香港环保物流及清洁从业员协会继续跟进事件，为罗伯争取合理及应有的劳工权益，也会协助家属接受捐款，处理后事。

