刘鹤在《人民日报》撰文 强调非公有制经济的重要性

中国国务院副总理刘鹤22日在中共中央机关报《人民日报》上发表了长篇文章。彭博社分析称，刘鹤强调了非公有制经济对中国的重要性，重申了中共最近有关发挥市场在资源配置中的“决定性”作用的承诺。

刘鹤以《坚持和完善社会主义基本经济制度》为题，论述了四个部分：坚持和完善社会主义基本经济制度的重大意义；坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展，激发各类市场主体活力；坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，促进效率和公平的有机统一；加快完善社会主义市场经济体制，建设高标准市场体系。

据彭博社报道，彭博分析，这篇逾6000字的文章给出了对上个月共产党理论变化的最权威解释之一。上个月，中共四中全会将市场经济拔高到所谓的“社会主义基本经济制度”之中。

刘鹤在文章中写道，中国政府打算完善公平竞争制度，加强知识产权和商业秘密保护。

保护商业秘密是在华经营的外国公司的一大关切，中国官员已试图通过一部管理外商投资的新法律来解决担忧。是否成功将取决于新规的实施和维护情况。

刘鹤还谈到了扩大中等收入群体对形成强大国内市场并维护社会和谐稳定的重要性。

这篇文章发表的背景是，中国的政府主导经济模式受到了越来越多的审视。美国克林顿政府第二任期的美国贸易代表巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）周四（21日）批评中国倒向重商主义。

她周四在北京举行的彭博创新经济论坛上发表讲话说，“如今，中国模式将政党与卷土重来的国家计划、大规模补贴、保护主义和知识产权窃取融成了一体，而且规模效应令其如虎添翼。”

彭博分析，尽管没有证据表明刘鹤的文章是对此的直接回应，但该文章代表了对类似批评作出的官方辩护，力争说明中国的模式并非严格由政府主导。

在2018年末，中国官方媒体反复提及了中共对民营和公有两个部门都“毫不动摇”的支持。中国国家主席习近平本人告诉企业家，他支持他们的工作。促进民营部门发展的努力回应了有关该部门承担了去杠杆运动最大冲击的担忧，以及有关随着经济增长放缓、公有部门会表现得更好的想法。