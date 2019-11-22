港区选选举处：“以首三小时投票计算选举结果”是谣言

香港网上流言说，投票站若在区议会选举投票日开放首三小时后无法继续运作，选举事务处会以投票首三小时的选票数目计算选举结果。香港区议会选举处今日（22日）强调绝无此事。

据《明报》报道，香港区议会选举处澄清，区议会选举投票日是11月24日，一般投票站的投票时间为上午7时30分至晚上10时30分，总投票时数为15小时。选举处强调，不会在选区整个投票未完成前计算该选区选举结果。

选举处说，投票日当天若某投票站因突发事件无法运作，而投票可于1.5小时内恢复，该投票站的开放时间会于同一日作相应延长。若投票站未能于1.5小时内恢复运作，该投票站的投票会押后至后备投票日，即12月1日（星期日）。

香港区议会选举处解释道，如果投票需要押后至12月1日，票站主任会把已上锁及封妥的投票箱及一切相关文件，在候选人或代理人的见证下妥为封存，待12月1日再继续用以投票。后备投票日当天，有关投票站开放时间以之前宣布停止运作的时间起计，至晚上10时30分结束，例如，若某投票站投票在11月24日上午10时30分停止运作，该投票站会在12月1日上午10时30分重新开放，至同日晚上10时30分，整个投票时数维持在15小时。

选举处选民在11月24日领取选票时，选举处会在投票站内选民登记册上该选民的记项划线，以兹识别，故选民不能在后备日（12月1日）重复投票。