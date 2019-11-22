调查显示逾四成台湾上班族自认工时过长

台湾人力资源机构22日公布的一项最新调查显示，41.6%台湾上班族认为自己工时过长，67.8%受访者表示每月都需加班。

据中新社报道，1111人力银行当日在台北发布“上班族工时暨加班现况调查”显示，受访者每天平均工时为8.8小时，每月平均加班时数达21.6小时。其中，担任“基层主管”加班频率及时数为各职阶最多，成为最辛苦的“职场夹心族”。

调查指出，38.4%受访者需将公事带回家处理，其中11.9%“经常如此”，平均每周需多花5.7小时在家处理公事。

调查发现，受访者需“公事家做”的原因主要包括：工作形态所需（50%），工作量太大做不完（41%）。另有27.5%受访者表示，因“下班后主管用通讯软件指示交代”而需在家办公。

调查显示，高达52%受访者遭受过“加班却没有加班费”的经历，22.1%受访者表示“可以补假但不能补薪”。面对不合理对待，66.8%受访者认为“只能配合公司指示”，选择消极应对。

调查还发现，常态加班对上班族的影响主要有：职业倦怠（64.1%）、焦虑或失眠等严重精神压力（47.9%）、影响家庭生活（34.3%）及暴瘦或掉发等身心失衡（26%）。

此项调查于今年11月4日至18日，针对该机构会员随机发送电子问卷进行，有效样本共1105份，误差值为正负2.95个百分点。