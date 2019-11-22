台大学吁政府协调港生赴台学权问题

香港不少学校因修例风波宣布提早结束学期。截至11月21日，有逾六百人申请赴台湾随班附读（专案访问生），其中台湾大学占约九成。台湾不少大学指出，台湾教育部应设立单一平台，协调香港就学生赴台学权问题，且给予接收访问生大学相关补助，避免台湾本地生学习品质受损。

据台湾的《经济日报》报道，台大表示，台湾政府虽欢迎在港学生赴台，但后续有签证、住宿及是否占用台湾生学习资源或校园冲突等问题，台湾政府应提早配套因应。

台大副校长周家蓓说，访问生类似交换生，为期一学期，但学生一般须负担部分学杂费，且修课不算学分。台大首度提供访问生名额，只要学生具在香港的大学就读条件，“不问过去成绩表现、不问学校背景”，全数接纳，且免缴学杂费，只需付住宿费和600元（新台币，下同，26.78新币）网络费。

学生来源众多，第一关签证就是问题。

台湾教育部称，正协调台湾驻港领事单位，协助各种身分别学生取得签证，这些学期间来的访问生，可先持各大学就学证明申请“短期停留”；若下学期要正式入学（转学） ，要再持入学证明申请“就学居留”。

大批学生挤进台大后，宿舍则成另一个问题。台大初步估计，宿舍不足以容纳近600位访问生，正积极解决学生住宿问题。

台湾政治大学则直接公告“本校宿舍有限”，不提供随班附读者宿舍。

此外，访问生是否排挤台湾本地生学习资源，也有争议。例如台大规定访问生只能选择原就读的系所修课，但多数访问生为商管背景，导致台大管理学院下月或增加200多位访问生。台大前副校长、管理学院教授汤明哲示警，访问生学习上是否能适应？教室能否容纳？他认为“潜在的后续问题还很多。”

台湾成功大学教务长王育民说，“学生应都挤到台大了。”他建议官方若重视此事，应给予接收访问生的大学补助，才不会影响其他学生权益。

香港不少学校因修例风波宣布提早结束学期。截至昨天，已有逾六百人申请赴台随班附读（专案访问生），台大占约九成，有58名中国大陆学生也提出了申请，预计12月初会陆续抵台。