“禁蒙面法”被裁违宪 港高院准裁决暂缓至下周五

对于香港高等法院裁定“禁蒙面法”违宪，香港律政司代表提出上诉，望法庭能裁缓裁决决定。香港高院22日决定暂缓裁决直至下周五（29日）。

综合香港01和《明报》报道，香港高院昨天开庭处理后，今天颁下判辞，颁令短期暂缓执行判决（short interim suspension order）至下周五（29日）。

此案的申请人为24名香港民主派立法会议员，以及社会民主连线成员梁国雄。答辩人为香港行政长官会同行政会议、警务处长和律政司长。

香港高等法院本周一（18日）裁定“禁蒙面法”及《紧急法》违宪。

法官在之前的判词中指出，《紧急法》将立法权赋予香港特首，让特首定立主要法例，并非单单​​是附属法例，有关立法程序却完全不受法例所限，当特首认为紧急法提及的情况出现，特首便直接成为立法机关，而立法会的职能会被大大削弱。

法官认为，《紧急法》的范围过于宽阔，可作引用的情况既含糊及主观，但所订立的规例却有很大权力，而立法会对规例施予的限制亦有限，不符合《基本法》。

对于通过《紧急法》订立的“禁蒙面法”，法官则认为“禁蒙面法”对和平集会的限制超乎所需，有违私隐权、言论自由、以及参与和平集会的权利。就警方可要求市民脱面罩的权力，法官认为“禁蒙面法”没限制警方什么时候才可使用权力，有关权力超过合理所需，无法平衡市民应受到保障的权利。

对此，中国全国人大常委会法制工作委员会11月19日批评，有关判决内容严重削弱香港特区行政长官和政府的管治权，不符合香港《基本法》。

法工委发言人臧铁伟说，香港特区法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会作出判断和决定，任何其他机关都没有这个权力。

他指出，根据《基本法》第八条，包括《紧急情况规例条例》（《紧急法》）在内的香港原有法律，除与基本法有抵触，均予以保留。因此该条例是符合香港《基本法》的。